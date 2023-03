Asa sa alegi mobilierul gradinita adecvat copiilor

Foto: furnissa.ro

Perioada copilariei este presarata cu cele mai frumoase amintiri de pe tot parcursul vietii. Cei mici merita sa isi petreaca aceste momente in cele mai bune conditii, iar acest lucru este necesar sa continuie si in momentul in care fac primii pasi catre colectivitate. Alegerea unui mobilier gradinita care sa se potriveasca celor mentionate anterior nu va fi deloc simpla. In aceasta decizie va trebui sa tineti cont atat de ceea ce au nevoie cei mici, cat si de ceea ce le place.

Copiii vor fi intotdeauna atrasi de mobilierul viu colorat, iar daca ar fi ca ei sa faca aceasta alegere cu siguranta ar fi extrem de simplu sa se decida. Responsabilitatea adultilor este, insa, una mult mai mare. In primul rand, mobilierul trebuie sa le ofere siguranta si protectie copiilor, iar mai apoi, pe locul secund se situeaza aspectul.

Bineinteles ca si partea estetica este foarte importanta in ceea ce priveste mobilierul e calitate pentru gradinite. Fiind aproape inceputul in care cei mici se separa de parinti, lucrurile nu sunt de fiecare data acompaniate de zambete si bucurie. Teama de necunoscut, noile persoane care se prezinta ca fiind ingrijitori pe parcursul a catorva ore, dar si simpla plecare a parintilor nu ii vor lasa pe cei mici indiferenti.

Pentru ca acestia sa poata depasi cu bine momentele de separare si pentru a primi cu bratele deschise un nou inceput, aspectul salilor de gradinita este foarte important. Mobilierul colorat, covoarele cu animatii sau personaje din povesti, jucariile si mesele de gradinita sunt doar cateva dintre elementele ce le pot capta atentia si ii pot face sa treaca mai usor peste acest nou inceput.

Cele mai importante piese dintr-un mobilier gradinita

Fiecare piesa de mobilier are rolul sau in interiorul gradinitei, iar alegerea acestora se face punand pe primul loc copilul. Astfel, atentia se indreapta in mai multe directii si catre numeroase detalii pentru ca aspectul si functionalitatea mobilierului sa fie la cele mai inalte standarde. Printre piesele de mobilier gradinita se evidentiaza cateva ce au o importanta aparte:

Mesele. Foarte multe dintre activitatile initiate de educatori la gradinita impun necesitatea folosirii meselor de lucru. Desenatul, pictatul sau modelarea plastilinei sunt doar cateva exemple de activitati pe care copiii le pot face exclusiv in fata unei mese.

Varsta grupei ce urmeaza sa utilizeze mobilierul unei sali de gradinita este cea care va influenta si alegerea celor mai potrivite mese. Inca din primele interactiuni cu mediul educational cei mici trebuie sa isi formeze obiceiul de a avea o postura cat mai corecta in banca. Astfel, mesele de lucru pentru copiii de gradinita trebuie atent alese in functie de inaltimea acestora.

Este foarte important ca aceste mese sa ofere confortul de care cei mici au nevoie, dar si sa-i protejeze de eventualele accidentari care pot aparea in timpul petrecut in unitatea de invatamant. Cu cat colturile sunt mai bine rotunjite, cu atat accidentarile vor sta mai departe. In plus, o masa confortabila il vor ajuta pe cel mic sa fie mai concentrat la materia predata de cadrul didactic.

Scaunele. Din acelasi spectru al corectitudinii pozitiei corpului, scaunele sunt cel putin la fel de importante. Pentru ca niciunul dintre cele doua piese de mobilier sa nu reprezinte un pericol pentru copiii, insertiile metalice, suruburile sau piuletele nu trebuie sa se regaseasca in niciunul dintre locurile accesibile pentru cei mici.

Scaunele scolare sunt special concepute pentru a oferit mai mult confort elevilor. In acest mod, cei mici nu se vor mai simti atat de obositi dupa orele petrecute la scoala si nici nu vor mai intampina dureri de spate sau de sezut.

Dulapurile. Mentinerea unei ordini in salile de gradinita poate fi considerat un lucru imposibil. De regula, grupele sunt formate din cateva zeci de copii, dornici de joaca si de socializare. Astfel, jucariile vor fi in permanenta in mainile lor, pe covor, pe mese sau scaune. Pentru a pune totul in ordine, inclusiv obiectele personale ale celor mici, compartimentarea dulapurilor este foarte relevanta. Dulapurile cat mai practice si bine compartimentate sunt cele mai utile in aceste unitati pentru ca ofera posibilitatea de a organiza lucrurile mult mai repede.

Fiecare elev trebuie sa invete cum sa-si organizeze lucrurile in aceste dulapuri scolare. Cartile, caietele, culegerile sau alte materiale didactice nu trebuie sa fie transportate zilnic in spatele celor mici. Acestea pot fi depozitate eficient in aceste piese de mobilier care apartin institutiei de invatamant.

Paturi gradinita – o alta piesa de mobilier importanta

Pe langa cele trei piese de mobilier amintite anterior, utile pentru activitatile copiilor, paturile sunt un alt exemplu de articol important intr-o gradinita. Portofoliul divers de paturi potrivite pentru gradinite pune la dispozitie numeroase modele adaptate si celor mai pretentioase cerinte ale pietei.

La fel ca in cazul bancilor si scaunelor, calitatea si confortul oferit copiilor pe parcursul orelor de odihna trebuie sa fie la superlativ. Cei mici se vor bucura pe deplin de timpul petrecut la gradinita, iar momentul de somn nu va mai fi privit cu atat de multa neplacere. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, trebuie creat un ambient cat mai placut si o stare de confort cat mai potrivita.

Doua dintre cele mai populare si alese modele de paturi pentru gradinita sunt cele rabatabile si cele stivuibile. Ambele sunt atat de bine primite de responsabilii gradinitelor pentru ca le ofera posibilitatea de a crea un spatiu suficient celor mici atunci cand nu sunt utilizate.

Pe parcursul orelor de odihna, fiecare dintre copii va avea locul sau in pat. In momentele in care copiii desfasoara activitati sau se joaca, paturile vor fi organizate sau stranse astfel incat sa li se ofere spatiul necesar pentru a se putea misca in voie.

Scoala trebuie sa fie privita cu alti ochi, mai ales in vremurile moderne pe care le traversam. Cei de la Furnissa.ro au la dispozitie o multime de piese de mobilier de calitate pe care sa le alegem pentru a face din timpul petrecut la scoala unul de o mai mare calitate.