 Arbitrii dâmbovițeni trec testele înaintea reluării competițiilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Peste 80 de arbitri din județul Dâmbovița, printre care numeroși studenți și absolvenți ai Universității „Valahia” din Târgoviște, au susținut cu succes sesiunea de evaluare fizică și teoretică, obligatorie înainte de reluarea competițiilor sportive.

Testele au fost menite să verifice atât pregătirea fizică, cât și cunoștințele regulamentare, pentru a asigura arbitraje corecte și performante pe teren.

 Organizatorii le urează mult succes arbitrilor în meciurile care urmează și îi felicită pentru disciplină, determinare și profesionalism!

CSM Târgoviște obține victorie  la Câmpulung și avansează în faza a III-a a play-off-ului Diviziei A2
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

