 Arbitrajul dâmbovițean urcă în Liga 2: Tudor Șillo a debutat la meciul Steaua București – CSC Dumbrăvița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un nou moment de satisfacție pentru arbitrajul dâmbovițean. Tânărul Tudor Șillo, în vârstă de 24 de ani, a bifat debutul său ca arbitru asistent în Liga a 2-a, pe una dintre cele mai prestigioase arene din țară – stadionul „Steaua” din Ghencea.

Șillo a făcut parte din brigada care a oficiat partida dintre Steaua București și CSC Dumbrăvița, disputată în cadrul etapei recente din eșalonul secund. Evoluția sa sigură și modul profesionist în care a gestionat momentele de joc au confirmat nivelul ridicat de pregătire al arbitrilor dâmbovițeni promovați în competițiile naționale.

Performanța sa reprezintă o nouă reușită pentru școala de arbitraj din Dâmbovița, care continuă să se afirme la nivel național prin tineri ambițioși, dedicați și bine pregătiți.

Felicitări lui Tudor Șillo pentru acest debut reușit și mult succes în continuare pe drumul performanței!

