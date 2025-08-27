Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Aproape 400 de locuri de muncă vacante la angajatori din Dâmbovița

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița sunt disponibile la această dată 398 de locuri de muncă.

Dintre acestea majoritatea se adresează persoanelor calificate în meseriile de electrician întreținere – reparații, ambalator manual, agent de vânzări, vulcanizator, agent securitate, șofer autoturisme și camionete, galvanizator, vânzător, lucrător bucătărie, conducător auto transport mărfuri, lucrător sortator deșeuri reciclabile, curier, operator introducere validare date, încărcător – descărcător, lucrător comercial, femeie de serviciu, bucătar, infirmier, coafor, controlor calitate, electrician întreținere – reparații, instalator, metrolog, electrician în construcții, ajutor bucătar, primitor – distribuitor echipamente, operator la prelucrarea cauciucului, electrician montare și reparații linii, operator vânzări prin telefon, stivuitorist, asistent medical radiologie, confecționer articole textile, manipulant mărfuri, mecanic utilaj, croitor, operator la mașini unelte automate și semiautomate, tehnician mentenanță, telefonist, mecanic auto, mașinist la mașini de terasamente, lăcătuș mecanic, operator flux pentru fabrica de ciment și lucrător gestionar. 

Pentru persoanele cu studii superioare sunt ofertate următoarele posturi:

  • inginer mecanic, funcționar administrativ, contabil – șef, inginer geolog, director magazin, economist, inginer automatist, specialist în domeniul calității, inginer electroenergetică, planificator și tehnician mecanic.

Muncitorii necalificati se pot angaja la firme cu activitate  în construcții sau confecții textile.

