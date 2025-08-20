Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Aproape 270 de locuri de muncă vacante în Dâmbovița

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, sunt disponibile la această dată 269 de locuri de muncă.

Cele mai multe oportunități le au persoanele calificate în diverse meserii: galvanizator, agent de vânzări, vulcanizator, agent securitate, șofer autoturisme și camionete, vânzător, curier, lucrător bucătărie, conducător auto transport mărfuri, încărcător – descărcător, lucrător comercial, bucătar, lucrător sortator produse reciclabile, electrician întreținere – reparații, metrolog, controlor calitate, instalator, casier, electrician în construcții, coafor, ajutor bucătar, primitor – distribuitor echipamente, operator la prelucrarea cauciucului, electrician montare și reparații linii, asistent medical radiologie, confecționer articole textile, sudor, croitor, mecanic auto, mașinist la mașini de terasamente, lăcătuș mecanic, operator flux pentru fabrica de ciment, lucrător gestionar și manipulant mărfuri. 

Pentru persoanele cu studii superioare sunt ofertate  posture de inginer mecanic, funcționar administrativ, contabil – șef, șef proces fabricație, inginer geolog, contabil, director magazin, economist, inginer automatist, specialist în domeniul calității, tehnician mentenanță electromecanică, inginer electromecanică, planificator și tehnician mecanic.

Muncitorii necalificati se pot angaja la firme care au activitate în construcții sau confecții textile.

Articolul precedent
Important pentru beneficiarii de subvenții! Refuzul de a permite inspectarea fermei duce la pierderea întregii plăți pentru anul respectiv!
Articolul următor
Pompierii dâmbovițeni, la datorie în minivacanța de Sfânta Maria: peste 140 de intervenții gestionate
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

News

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Social 0
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Social 0
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Social 0
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița