Aproape 270 de locuri de muncă vacante în Dâmbovița

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, sunt disponibile la această dată 269 de locuri de muncă.

Cele mai multe oportunități le au persoanele calificate în diverse meserii: galvanizator, agent de vânzări, vulcanizator, agent securitate, șofer autoturisme și camionete, vânzător, curier, lucrător bucătărie, conducător auto transport mărfuri, încărcător – descărcător, lucrător comercial, bucătar, lucrător sortator produse reciclabile, electrician întreținere – reparații, metrolog, controlor calitate, instalator, casier, electrician în construcții, coafor, ajutor bucătar, primitor – distribuitor echipamente, operator la prelucrarea cauciucului, electrician montare și reparații linii, asistent medical radiologie, confecționer articole textile, sudor, croitor, mecanic auto, mașinist la mașini de terasamente, lăcătuș mecanic, operator flux pentru fabrica de ciment, lucrător gestionar și manipulant mărfuri.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt ofertate posture de inginer mecanic, funcționar administrativ, contabil – șef, șef proces fabricație, inginer geolog, contabil, director magazin, economist, inginer automatist, specialist în domeniul calității, tehnician mentenanță electromecanică, inginer electromecanică, planificator și tehnician mecanic.

Muncitorii necalificati se pot angaja la firme care au activitate în construcții sau confecții textile.