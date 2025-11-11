Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

APIA: Stadiul Campaniei de plăți în avans – anul de cerere 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 octombrie – 10 noiembrie 2025, a fost autorizat la plată un număr de 553.545 de fermieri, în cadrul Campaniei de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, cu o sumă totală de 503.838.336,10 euro (echivalentul a 2.559.619.384 lei).

Până la această dată, APIA a efectuat plăți în valoare totală de 444.745.606,97 euro (respectiv 2.259.574.530,76 lei), pentru 543.882 de beneficiari.

🔸 Plățile pentru intervențiile finanțate din FEGA se efectuează în lei, la cursul de schimb 5,0806 lei/euro, iar plățile pentru măsurile finanțate din FEADR se realizează la cursul 4,9743 lei/euro.

Prin această campanie, APIA își reafirmă angajamentul de a sprijini fermierii români prin plăți efectuate în cel mai scurt timp posibil, contribuind la continuitatea și stabilitatea activităților agricole.

APIA – mereu aproape de fermieri! 

Articolul precedent
Tichetele pentru activități casnice – un beneficiu real pentru angajați și angajatori!
Articolul următor
Performanță pentru CSS Târgoviște!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Incendiu la o casă din Dragomirești, o persoană rănită

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui...

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au...

 „Seara de carte la Târgoviște” – joi, 13 noiembrie 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită târgoviștenii la...

News

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Social 0
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

© 2023 Ziarul Dâmbovița