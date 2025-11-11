APIA: Stadiul Campaniei de plăți în avans – anul de cerere 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 octombrie – 10 noiembrie 2025, a fost autorizat la plată un număr de 553.545 de fermieri, în cadrul Campaniei de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, cu o sumă totală de 503.838.336,10 euro (echivalentul a 2.559.619.384 lei).

Până la această dată, APIA a efectuat plăți în valoare totală de 444.745.606,97 euro (respectiv 2.259.574.530,76 lei), pentru 543.882 de beneficiari.

🔸 Plățile pentru intervențiile finanțate din FEGA se efectuează în lei, la cursul de schimb 5,0806 lei/euro, iar plățile pentru măsurile finanțate din FEADR se realizează la cursul 4,9743 lei/euro.

Prin această campanie, APIA își reafirmă angajamentul de a sprijini fermierii români prin plăți efectuate în cel mai scurt timp posibil, contribuind la continuitatea și stabilitatea activităților agricole.

APIA – mereu aproape de fermieri!