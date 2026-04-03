APIA: Peste 116.000 de cereri depuse în primele două săptămâni ale Campaniei 2026

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că, în primele două săptămâni ale Campaniei 2026, desfășurate în perioada 16 – 31 martie, au fost depuse 116.482 de cereri de plată, pentru o suprafață totală de 432.739,65 hectare.

Reprezentanții APIA transmit că fermierii sunt contactați de funcționarii instituției pentru programarea depunerii cererilor, fiind rugați să respecte data și ora stabilite pentru a evita aglomerația și întârzierile.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 5 iunie 2026, inclusiv.

Autoritățile reamintesc că fermierii trebuie să depună o singură cerere de plată, chiar dacă utilizează terenuri sau dețin exploatații în mai multe localități sau județe.

Pentru Campania 2026, fermierii beneficiari APIA trebuie să își actualizeze informațiile, iar cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează online, în aplicația geospațială AGI Online, disponibilă pe site-ul oficial APIA.

În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii trebuie să completeze declarația specifică înainte de utilizarea aplicației, conform programării stabilite cu funcționarii APIA.

Important:

Semnarea cererii de plată este obligatorie

Este recomandată utilizarea semnăturii electronice

Responsabilitatea privind legalitatea documentelor aparține fermierului

Materialele de informare pentru Campania 2026 sunt disponibile pe site-ul instituției și la centrele județene și locale APIA.

Prin această campanie, APIA continuă sprijinul acordat fermierilor, contribuind la dezvoltarea agriculturii și la susținerea producătorilor din România.