APIA anunță reguli noi și termene clare pentru subvențiile fermierilor în anul 2026

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului nr. 106/2024, document care stabilește regulile pentru acordarea subvențiilor APIA în anul 2026. Noile prevederi aduc clarificări importante pentru fermieri, atât în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor, cât și condițiile de eligibilitate.

Când se depun cererile Campania de depunere a Cererilor de Plată APIA pentru anul 2026 se va desfășura în perioada 16 martie – 5 iunie 2026. Respectarea acestui interval este esențială pentru evitarea penalizărilor sau a riscului de neeligibilitate.

Suprafața minimă eligibilă Pentru a beneficia de subvenții, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

exploatația agricolă trebuie să aibă minimum 1 hectar;

suprafața minimă a unei parcele agricole este de 0,3 hectare;

pentru sere și solarii, suprafața minimă eligibilă este de 0,03 hectare;

în cazul culturilor permanente, parcela trebuie să aibă cel puțin 0,1 hectare.

Alte aspecte importante

Dovada utilizării terenului: documentele justificative (contracte de arendă, acte de proprietate, adeverințe din Registrul Agricol) trebuie să fie valabile și să reflecte situația reală din teren.

Sectorul zootehnic: fermierii sunt obligați să verifice și să actualizeze datele din Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) înainte de depunerea cererii.

Pajiști permanente: trebuie respectată încărcătura minimă de animale sau realizată activitatea agricolă minimă prevăzută de legislație.

Proiectul de ordin se află în prezent în consultare publică, iar fermierii interesați pot consulta documentul complet pe site-ul MADR.