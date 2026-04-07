 Apeluri telefonice frauduloase de tip „vishing” în numele ANAF

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase, prin care persoane rău intenționate se recomandă fals ca inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Ce trebuie să știți:

În timpul apelurilor, infractorii folosesc date și nume publicate pe portalul oficial ANAF, pentru a părea autentici.

Numerele de telefon de pe care se fac apelurile nu aparțin ANAF.

Scopul acestor apeluri este obținerea frauduloasă de date personale și bancare.

Recomandări:

Nu dezvăluiți niciodată informații personale sau bancare către interlocutori necunoscuți.

În cazul în care primiți astfel de apeluri, întrerupeți comunicarea imediat și informați autoritățile competente.

 Atenție la aceste fraude – protejați-vă datele și verificați întotdeauna autenticitatea apelurilor!

Un bărbat de 48 de ani a provocat un accident rutier, după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului, în Braniștea.
