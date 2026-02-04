Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Apel public: 100.000 de semnături pentru apărarea educației!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Organizațiile sindicale din învățământ FSLI, FSE „Spiru Haret” și FNS „Alma Mater” lansează o inițiativă cetățenească prin care își propun să anuleze măsurile considerate anti-educație, adoptate de Guvernul Bolojan.

Pentru ca această inițiativă să ajungă în Parlamentul României, este nevoie de minimum 100.000 de semnături, sprijinul cetățenilor fiind esențial pentru continuarea demersului democratic.

 Reprezentanții sindicatelor subliniază că educația este un pilon fundamental al societății, iar deciziile care afectează elevii, profesorii și viitorul sistemului de învățământ trebuie discutate și corectate prin dialog și implicare civică.

 Împreună putem reuși!

Fiecare semnătură contează și poate face diferența în susținerea educației și a celor care lucrează în acest domeniu.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

