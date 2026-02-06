Apel național pentru Educație: Federația „Spiru Haret” strânge semnături pentru o inițiativă cetățenească

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a demarat, la nivel național, o amplă acțiune de strângere de semnături pentru susținerea unei inițiative legislative cetățenești, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 3 februarie 2026. Demersul vizează corectarea unor măsuri considerate dăunătoare sistemului de învățământ, introduse în ultimul an.

Inițiativa propune revenirea la formațiunile de studiu existente înainte de modificările aduse prin Legea nr. 141/2025, revizuirea modului de calcul al plății cu ora pentru cadrele didactice, precum și instituirea unei prime de instalare neimpozabile pentru profesorii care aleg să profeseze în zone defavorizate sau izolate. De asemenea, se solicită reducerea normei didactice pentru profesorii cu vechime de peste 25 de ani și grad didactic I, precum și revenirea la normele didactice prevăzute de legislația anterioară, începând cu 1 septembrie 2026.

Printre obiectivele inițiativei se mai numără abrogarea interdicției de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat, eliminarea restricțiilor privind degrevarea personalului didactic de conducere și reglementarea plății tranșelor restante stabilite prin hotărâri judecătorești. Totodată, sunt vizate modificări punctuale ale Legii învățământului superior.

Inițiativa poate fi susținută prin semnătură de orice cetățean cu drept de vot, nu doar de angajații din sistemul de educație. Federația face apel la profesori, părinți, elevi majori și la toți cei interesați de viitorul școlii românești să se implice activ, contactând liderii sindicali din unitățile de învățământ pentru a semna listele oficiale.

Reprezentanții Federației „Spiru Haret” subliniază că educația reprezintă o investiție strategică în viitorul României și că numai prin solidaritate și implicare civică pot fi obținute schimbări reale și durabile în sistemul de învățământ.