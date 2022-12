APEL AL FRB PENTRU DEȚINĂTORII DE BAZE SPORTIVE

Federatia Romana de Baschet va aduce la cunostiinta faptul ca, in conformitate cu OMS nr 359/2022, toti titularii dreptului de proprietate/administrare sau folosinta a unei baze sportive trebuie sa se adreseze Ministerului Sportului, respectiv “Compartimentului Baze Sportive”, in vederea inscrierii in Registrul bazelor sportive omologate (termen inscriere pana la 04.05.2023).

OMS nr 359/2022, publicat in Monitorul Oficial nr 438/04.05.2022 prevede, printre altele, urmatoarele:

– federatiile nationale sunt autoritati competente de omologare a salilor si terenurilor conform regulamentelor proprii;

– procedura omologarii de catre federatia nationala este o etapa obligatorie si premergatoare inscrierii in Registrul bazelor sportive omologate tinut de Ministerul Sportului;

– omologarea are o valabilitate de 3 ani, astfel ca toate bazele omogate inainte de 2020, trebuiesc reomologate;

– din mai 2023, competitiile oficiale se pot desfasura numai in bazele sportive pentru care MS a eliberat Certificatul de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate;

– pentru omologare/reomologare, titularii dreptului de proprietate/administrare trebuie sa se adreseze FR Baschet urmand procedura prezentata in Regulamentul de Omologare a Bazelor Sportive aprobat de Consiliul Director al FR Baschet;

– in termen de 30 de zile de la obtinerea omologarii de catre federatia nationala, titularul dreptului de proprietate/administrare are obligatia de a depune la Ministerul Sportului cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate insotita de documentele prevazute in art 16 din Normele metodologice din 27 aprilie 2022;

– pentru bazele nou construite, ulterior intrarii in vigoare a OMS nr 359 din 27 aprilie 2022, proprietarul va depune la MS cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate in termen de cel putin 45 de zile inaintea datei punerii in functiune;