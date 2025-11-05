Anunturi de mediu

UNIREA S.C.M. PUCIOASA cu sediul in Pucioasa, jud. Dambovita titular al activitatii, Spalatorie-Curatatorie anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Pucioasa, str. Fructelor, nr. 1, jud. Dambovita. Informatiile privind, documentatia depusa pot fi obtinute la sediul AJM Dambovita, Calea Ialomitei, nr. 1, Targoviste in zilele de luni-joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatiile publicului se primesc la sediul AJM Dambovita pe toata durata derularii procedurii de autorizare.

Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate

Cod Fiscal 51623216

Trezoretia sector 6 Bucuresti

RO22TREZ7065032XXX020453

Cod CAEN 9610 Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana