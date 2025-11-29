ANUNT PUBLIC

Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
COMUNA CORNĂŢELU, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Dâmboviţa:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

,,Modernizare străzi in comuna Cornăţelu, județul Dâmbovița”,

în amplasamentul din comuna Cornăţelu, strada Poiana Târgului, Islaz in satul Cornăţelu; strada Gogeștilor, Vlăsceni, Bărbuleşti in satul Corni, strada Ulița Băjanilor, Vasile Dragomir in satul Slobozia, strada Gheorghe Rădulescu 1, Gheorghe Rădulescu 2, Lunca in satul Bolovani, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a D.J.M. Dâmboviţa.

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor
