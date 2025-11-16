Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Anunț public 

SPĂTARU ALEXANDRU CĂTĂLIN,
cu domiciliul în comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, județul Dâmbovița,
anunță, conform Legii nr. 50/1991, obținerea Autorizației de construire nr. 68/27.10.2025 pentru:„CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”situată în comuna Răzvad, sat Valea Voievozilor, strada Aleea Mănăstirii nr. 204BIS, județul Dâmbovița,identificare cadastrală / carte funciară: nr. cadastral 77519 – CF 77519 și nr. cadastral 77520 – CF 77520.

Valoarea lucrărilor: 86.435,30 lei.

Articolul precedent
Sfaturi utile pentru a scoate pete de suc, mucegai, ulei sau vin rosu de pe rufe
