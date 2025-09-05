ANUNȚ Privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă – produse accidentale anul 2025

OCOLUL SILVIC MUNTENIA, cu sediul in Comuna Aninoasa, Str. Silozului nr.2, județul Dâmbovița, telefon 0786038462, e-mail ocolsilvicmuntenia@gmail.com, organizează în perioada 08.09.2025 – 31.12.2025, licitații/negocieri pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – produse accidentale anul 2025, tipul licitației – LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE.

Volumul total de masa lemnoasă pe picior oferit la licitație provine din produse accidentale aferente Unităților de producție UP II Ștubeie, UP III Sultanu și UP IX Neagra.

Toate detaliile licitație/licitațiilor vor fi disponibile la sediul Ocolului Silvic Muntenia arătat mai sus începând cu data de 08.09.2025, inclusiv obținerea caietului/caietelor de sarcini.

Relații suplimentare se pot obține la Ocolul Silvic Muntenia prin telefon la nr. 0786038462 sau prin e-mail ocolsilvicmuntenia@gmail.com. Documentația de participare la licitație (caietul de sarcini, lista cu partizile/loturile de masa lemnoasă pe picior scoase la licitație, pretul de pornire la licitație) se vor obține de la Compartimentul Fond Forestier. Persoana de contact – ing. ȘEF OCOL Nicu BĂRBULESCU