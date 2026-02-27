Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ANUNȚ ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

By: Ziarul Dambovita

Date:

 Consiliul Baroului Dâmbovița convoacă ADUNARE GENERALĂ la data de 07.03.2026 orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:

Descărcarea de gestiune pe anul 2025 și Proiectul de buget pentru anul 2026 al Baroului Dâmboviţa;

Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna iunie 2026;

Descărcarea de gestiune pe anul 2025 si Proiectul de buget pentru anul 2026 al Casei de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Dâmboviţa;

Diverse;

În situația în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării adunării, noua convocare a Adunării Generale va fi pentru data de 21.03.2026, orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală va avea loc la Casa Tineretului (Clubul Studenților), micro 6, str. Tineretului nr.1, în spatele complexului “SELECT”.

Articolul precedent
Nu rata meciul Chindia – FC Bihor
Articolul următor
ANUNȚ
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră...

CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe...

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui...

News

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Social 0
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița