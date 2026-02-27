ANUNȚ ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

Consiliul Baroului Dâmbovița convoacă ADUNARE GENERALĂ la data de 07.03.2026 orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:

Descărcarea de gestiune pe anul 2025 și Proiectul de buget pentru anul 2026 al Baroului Dâmboviţa;

Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna iunie 2026;

Descărcarea de gestiune pe anul 2025 si Proiectul de buget pentru anul 2026 al Casei de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Dâmboviţa;

Diverse;

În situația în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării adunării, noua convocare a Adunării Generale va fi pentru data de 21.03.2026, orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală va avea loc la Casa Tineretului (Clubul Studenților), micro 6, str. Tineretului nr.1, în spatele complexului “SELECT”.