ANUNT public privind depunerea solicitarii de emiterea avizului de gospodarirea apelor SC Engie Romania SA. Aceasta informare este efectuata de SC Engie Romania SA, cu sediul in mun. Bucuresti, Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, ce intentioneaza sa solicite de la SGA Dambovita aviz de gospodarirea apelor pentru investitia ” Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare parau Ocnita, situat in localitatea Ocnita, str. Principala – DJ 720C (zona Han), jud. Dambovita „, propus a fi amplasat in loc. Ocnita, judetul Dambovita. Aceasta investitie este noua. In urma activitatii nu vor exista ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus mentionata, persoana de contact Ionescu Adrian;