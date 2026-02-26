Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L prin SC AFA SPECIAL LOGISTIC SRL pentru  IONESCU CLAUDIU-CONSTANTIN, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere pentru proiectul: ,,Extindere conducta si bransament gaze naturale’’, propus a fi amplasat în loc. Valea Voievozilor, str.  Livada cu Pruni, nr. 19, jud. Dambovita.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Dambovita, din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1,  judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-16, 00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Dâmbovița.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România
Primăria municipiului Târgoviște face un apel ferm către cetățeni: folosiți pasarela pietonală de pe Calea București
