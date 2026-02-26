DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L prin SC AFA SPECIAL LOGISTIC SRL pentru IONESCU CLAUDIU-CONSTANTIN, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere pentru proiectul: ,,Extindere conducta si bransament gaze naturale’’, propus a fi amplasat în loc. Valea Voievozilor, str. Livada cu Pruni, nr. 19, jud. Dambovita.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Dambovita, din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-16, 00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Dâmbovița.