CLAUADY CONSTRUCTII S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM DÂMBOVIȚA: nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

Construire – Spălătorie Auto – Self Service pe teren cu S = 1333 mp

propus a fi amplasat în județ Dâmbovița, comuna Lucieni, sat Lucieni,

str. Principală nr. 2NC 71954.

COMUNICAT DE PRESĂ
Primarul Daniel Cristian Stan a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea fostei cantine a Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu – clădire abandonată de zeci de ani și ajunsă într-o stare avansată de degradare
