SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL ,

Cu sediul in Ghergani-Racari,Str.Ion Ghica,nr.240 A,

Angajeaza   designer industrial(COD COR:216.301)

Detalii la numarul de telefon:0245.658285 sau la sediu firmei.

