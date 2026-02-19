ANUNȚ By: Ziarul Dambovita Date: 19/02/2026 FacebookTwitterPinterestWhatsApp SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL , Cu sediul in Ghergani-Racari,Str.Ion Ghica,nr.240 A, Angajeaza designer industrial(COD COR:216.301) Detalii la numarul de telefon:0245.658285 sau la sediu firmei. Articolul precedentAsigurare de până la trei ori mai scumpă pentru șoferii cu malus maxim Ziarul Dambovita LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspuns Comentariu: Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:* Introduceți aici numele dvs. Email:* Ați introdus o adresă de e-mail incorectă! Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Popular Asigurare de până la trei ori mai scumpă pentru șoferii cu malus maxim Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat luni, 16 februarie 2026, că rata anuală a inflației a rămas ridicată, la 9,62%, ușor sub nivelul... Valul de fenomene meteorologice severe care afectează județul Dâmbovița a produs avarii semnificative în rețeaua de alimentare cu energie electrică, lăsând zeci de mii... Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a prezentat bilanțul activității pe anul 2025, un an marcat de intervenții continue, misiuni complexe și... „Pe urmele lui Brâncuși” la Biblioteca Județeană Dâmbovița ȘtiriDâmbovița Asigurare de până la trei ori mai scumpă pentru șoferii cu malus maxim Roxana - Ionela Botea - 18/02/2026 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește unele dintre cele... Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat luni, 16 februarie 2026, că rata anuală a inflației a rămas ridicată, la 9,62%, ușor sub nivelul... Roxana - Ionela Botea - 18/02/2026 Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat luni, 16... Valul de fenomene meteorologice severe care afectează județul Dâmbovița a produs avarii semnificative în rețeaua de alimentare cu energie electrică, lăsând zeci de mii... Roxana - Ionela Botea - 18/02/2026 Potrivit datelor operative, 94 de localități sunt afectate, iar... Intervenții masive pentru deszăpezire în municipiul Târgoviște Roxana - Ionela Botea - 18/02/2026 Ninsorile abundente căzute pe parcursul întregii nopți, pe fondul...