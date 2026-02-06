Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Municipiul Moreni cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza, nr.15, județul Dâmbovita, cod fiscal 4344597, tel./fax. 0245667265, e-mail contact@primariamoreni.ro , organizează prin Primăria Municipiului  Moreni  licitaţie publică deschisă, pentru atribuirea unui contract de închiriere  având ca obiect spațiul  cu destinație : comercială,  cu suprafața utilă  de 19,30 mp., situat la poziția nr.1, la etajul construcției,, Hala Agroalimentară Moreni,,  construcție cu numar cadastral 73656, proprietate privată a Municipiului Moreni,  cu adresa : Moreni, strada Căpitan  Ion Pantea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa.

         Documentaţia de atribuire (un exemplar) se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare în scris către Compartimentul Registratura Primariei Moreni, gratuit, pe suport  hârtie și/sau e-mail, de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primăriei Moreni, tel. 0245667265.  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire este 26.02.2026, ora 16,00.

       Ofertele se depun până la data de 09.03.2026, ora 16,00, într-un  exemplar  la sediul autorității contractante .       

       Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 10.03.2026, ora 10,00 la sediul autorității contractante.

        Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute în legatură cu procedura de atribuire a contractului de închiriere este Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, municipiul Târgoviște, Calea București, nr.3, tel. 0245/612344, fax 0245/216622, e-mail : Tr-dambovita-brp@just.ro, în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004,  actualizată.        

Data transmiterii anunțului în vederea publicării 04.02.2026 

