COMUNA COMIȘANI – PRIMAR BĂTRÂNU ION, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița: ,,nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de avizare pentru proiectul „EXTINDERE UTILITĂȚI ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” propus a fi amplasat în comuna Comișani, sat Comișani, strada Aleea Cartierul Nou, comuna Comișani, sat Comișani, strada Ulița Pieptești și comuna Comișani, sat Lazuri, strada Primăverii, județul Dâmbovița.

Proiectul de avizare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://buzau-ialomita.rowater.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul pentru obținerea avizării, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente.