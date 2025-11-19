Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ANUNȚ

By: Ziarul Dambovita

Date:

ENERGY LUDEȘTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare stație mobilă distribuție carburanți, SKID GPL, cabină stație, parcaje și funcțiuni, împrejmuire, utilități și branșamente”, propus a fi amplasat în comuna Ludești, satul Telești, strada Principală, nr. 256, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP, județul Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni–vineri, între orele 9.00–16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Articolul precedent
Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița
Articolul următor
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, construit în Târgoviște cu finanțare PNRR
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie...

România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, la ora 14:00, echipa națională de fotbal va afla adversara...

News

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Social 0
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)...

Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

Social 0
InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic...

© 2023 Ziarul Dâmbovița