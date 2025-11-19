ENERGY LUDEȘTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare stație mobilă distribuție carburanți, SKID GPL, cabină stație, parcaje și funcțiuni, împrejmuire, utilități și branșamente”, propus a fi amplasat în comuna Ludești, satul Telești, strada Principală, nr. 256, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP, județul Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni–vineri, între orele 9.00–16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.