ANTRENORUL PE CARE ÎL ADMIRĂ TONI PETREA

Toni Petrea (47 de ani) este unul dintre tehnicienii apreciați din fotbalul românesc, iar antrenorul este neînvins în Liga 1 de la venirea pe banca celor de la Chindia Târgoviște.

Cunoscut ca un antrenor ofensiv și care pune accent pe posesie, Toni Petrea încearcă să se inspire de la cei mai buni. Fostul tehnician al celor de la FCSB a dezvăluit că îl simpatizează pe Jurgen Klopp, cel care se află pe banca celor de la Liverpool din anul 2015.

„Îmi plac antrenorii ofensivi, cei care pun presiune pe adversar, gen Klopp sau Guardiola. Din România nu vreau să dau exemple, că nu vreau să se supere cineva. Ca şi stil, ca filozofie, îmi place de Jurgen Klopp. Nu mă gândesc unde plec şi ce fac. Sunt la Chindia şi trebuie să scot maximum de la echipă. Am contract până în vară.

Nu o să discut la iarnă despre prelungire. O să terminăm sezonul şi sper să ne îndeplinim obiectivul de salvare de la retrogradare şi o să vedem. Nu îmi place să vorbesc despre ceea ce se va întâmpla peste 8 luni sau 9 luni. Mă gândesc doar la meciul următor”, a spus Toni Petrea, potrivit Fanatik.

La scurt timp după plecarea de la FCSB, pentru a doua oară, Petrea a fost întrebat dacă ar fi dispus să revină la echipă. Petrea a dat un răspuns care lasă loc de multe interpretări.

Totodată, tehnicianul a dezvăluit și cum a fost convins să se întoarcă la echipă pentru a doua oară, asta deși a ezitat să dea un răspuns pozitiv în prima fază.

„Nimeni nu poate ști ce discuții am avut cu patronul de la FCSB. Doar s-au făcut supoziții și presupuneri. Nu vreau să mai vorbesc, sunt acum antrenor la altă echipă. Am fost sunat de către conducerea clubului, să revin. Inițial am refuzat, am zis că nu este momentul, să mai așteptăm. Au insistat, apoi am discutat cu managerul, cu MM. Am aflat niște discuții din vestiar vizavi de posibila mea revenire.

M-am bucurat că jucătorii au fost entuziasmați de faptul că aș putea reveni. Am fost entuziasmat. Acesta a fost motivul pentru care am decis să revin la FCSB. Niciodata să nu spui niciodată (n.r. – despre o revenire la FCSB). Însă e greu să vorbesc acum, am alte planuri, alte obiective”, a spus Toni Petrea, la Fotbal Club.