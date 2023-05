ANTRENORUL CRAIOVEI, ÎN AL NOULEA CER DUPĂ SUCCESUL CONTRA TÂRGOVIȘTENILOR

Nicolo Napoli, antrenorul formației FC U Craiova, a tras concluziile după meciul câștigat cu Chindia Târgoviște, scor 1-0, în etapa a 6-a din play-out-ul Superligii.

După victoria cu Chindia Târgoviște, scor 1-0, FC U Craiova a rămas pe primul loc în clasamentul play-out-ului Superligii și are șanse mari să joace barajul pentru cupele europene.

Nicolo Napoli a tras concluziile după ce FC U Craiova a învins-o pe Chindia, scor 1-0, iar antrenorul italian s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, însă acesta a ținut să-l laude pe William Baeten.

„A fost un meci bun, am jucat cu o echipă bună. Am luat 3 puncte. Cred că echipa mea a meritat să câștige deoarece a făcut un meci foarte bun. Am dat un gol, am crezut că mai putem să dăm un gol. Baeten a făcut un meci foarte bun, dar și alți jucători au jucat bine. Au avut ocazii să dea gol. Mergem înainte. (Cine o să bată penalty data viitoare?) Nu știu, vedem săptămâna viitoare cine o să bată penalty.

(Cu cine ați vrea să jucați barajul?) Este important că am câștigat meciul astăzi, după o să vedem ce se va întâmpla. Eu vreau să îmi felicit jucătorii pentru că au făcut un meci foarte bun”, a spus Nicolo Napoli după FC U Craiova – Chindia Târgoviște, scor 1-0.