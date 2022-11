ANTON PETREA, DUPĂ VICTORIA CU HERMANNSTADT: „NE SIMȚIM BINE, SUNTEM FERICIȚI”

1 0

Toni Petrea spune că rezultatele excelente de la Chindia nu reprezintă o palmă pentru Gigi Becali, patronul fostei sale echipe.

Chindia Târgoviște este pe val în Superliga de când a fost preluată de Toni Petrea. Fostul antrenor de la FCSB i-a dus pe dâmbovițeni până pe locul 11 al clasamentului, deasupra zonei care duce la barajul de menținere / promovare, după succesul cu 1-0 obținut în meciul cu Hermannstadt. Cu toate acestea, tehnicianul rămâne modest și spune că rezultatele excelente nu reprezintă o palmă dată nimănui.

Antrenorul s-a declarat mulțumit de valoarea lotului pe care îl are la dispoziție și spune că este mai mult decât încântat de atitudinea elevilor săi.

„Am început meciul destul de bine, i-am supus unei presiuni, nu le-am dat șansa să vină peste noi. Ne-am creat și unele situații, nu am reușit să marcăm din păcate, nu am fost foarte inspirați la șuturi, la ultima pasă. E important că am marcat în repriza a doua.

Inevitabil am făcut pasul înapoi, mă bucur că nu am primit gol și am câștigat. Ne simțim bine, suntem fericiți. Nu avem timp de sărbătorit, urmează meci de Cupă. Țin să felicit jucătorii pentru atitudine și pentru rezultat.

E un lot echilibrat, cu jucători de valoare, foarte muncitori. Când formezi un grup puternic și ai încredere în forțele tale, vin și rezultatele.

Nu am nimic de demonstrat nimănui, nu este nicio palmă dată cuiva. Nu vreau să mă compar cu alți antrenori mai titrați decât mine. Nu vreau să fac comparații. Nu putem compara numărul meciurilor lui Dan Petrescu cu al meu. Nu e relevant.

Mă bucur de acest moment, mă bucur că am reușit să ne ridicăm, eram într-o situație delicată. Asta dă încredere jucătorilor”, a declarat Toni Petrea, potrivit Digi Sport.