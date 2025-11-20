ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția consumatorilor asupra pericolelor achiziționării produselor alimentare prin rețelele de socializare sau de la persoane fizice neînregistrate.

Produsele preparate în spații necontrolate, fără respectarea normelor de igienă, pot fi contaminate cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

Recomandările ANSVSA pentru consumatori

Cumpărați alimente doar din unități autorizate;

Verificați cu atenție eticheta, termenul de valabilitate și condițiile de păstrare;

Evitați produsele „de casă” vândute pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok de persoane neautorizate;

Protejați-vă sănătatea prin alegeri informate.

Pentru informații suplimentare și ghiduri privind siguranța alimentară, consumatorii pot accesa site-ul ANSVSA.