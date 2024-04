ANINOASA E CU UN PICIOR ÎN LIGA A 4-A

Liga a 5 a. Seria Nord. Rezultate tehnice, etapa a 21 a

Sportul Lucieni – Picior de Munte 7-0

Victoria Comișani – Unirea Ungureni 2-3

Victoria Văcărești – AFC Raciu 3-1

Unirea Colibași – Voința Adânca 2-0

AS Dragomirești – Luc Dărmănești 3-3

ACS Gura Ocniței – Vânătorul Rățoaia 0-4

CSC Valea Lungă – Viitorul Aninoasa 0-3

Gloria Bucșani – Viitorul IL Caragiale 0-3

1 CS Viitorul Aninoasa 21 21 0 0 148 19 63p

2 AS Victoria 2018 Vacaresti 21 14 0 7 61 50 42p

3 AFC Raciu 21 13 3 5 55 55 42p

4 AS Dragomiresti 21 13 2 6 67 38 41p

5 ACS Unirea Ungureni 21 13 1 7 70 53 40p

6 AS Sportul Lucieni 21 12 3 6 72 41 39p

7 FC Viitorul IL Caragiale 21 10 2 9 49 51 32p

8 CS Vanatorul Ratoaia 21 10 1 10 36 48 31p

9 AS Victoria Comisani 21 10 0 11 41 35 30p

10 AFC Unirea Colibasi 21 10 0 11 51 47 30p

11 AS Vointa Adanca 21 9 1 11 47 57 28p

12 AS Luceafarul Darmanesti 21 6 6 9 54 55 24p

13 CS Comunal Valea Lunga 21 6 2 13 30 57 20p

14 Olimpia Picior de Munte 21 6 1 14 37 73 19p

15 ACS Gloria Bucsani 21 3 0 18 26 103 9p

16 ACS Gura Ocnitei 21 1 0 20 21 83 -3p

*ACS Gura Ocnitei penalizare 6 puncte – decizie CDE nr 655/2023