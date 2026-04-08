Angelo Arghira cucerește bronzul la Cupa României

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Secția de box a Clubului Sportiv Târgoviște continuă să confirme valoarea sportivilor săi, reușind rezultate notabile la Cupa României de box pentru tineret și seniori, desfășurată între 29 martie și 5 aprilie în Sala Carantina din Brăila.

Pugilistul Angelo Arghira a obținut medalia de bronz la categoria 90 de kilograme seniori, aducând o performanță importantă pentru club. Antrenat de Gheorghe Stan, Alexandru Stan și Ioan Găzdac, Arghira a avut un parcurs solid, demonstrând disciplină, determinare și pregătire riguroasă, calități care i-au permis să se afirme printre cei mai buni pugiliști ai competiției.

Alături de Angelo Arghira, CS Târgoviște a fost reprezentat de Mario Nicolas Poenaru, care a concurat la categoria +90 de kilograme. Prezența ambilor sportivi la Brăila reflectă seriozitatea și profesionalismul cu care clubul pregătește boxerii săi pentru competițiile naționale.

Ediția din acest an a Cupei României a adus la start unii dintre cei mai buni pugiliști din țară, oferind sportivilor ocazia de a-și demonstra talentul și ambiția. Rezultatele obținute de Angelo Arghira și colegul său confirmă munca susținută a clubului și dorința de afirmare pe plan național.

CS Târgoviște își consolidează astfel reputația în boxul românesc și continuă să producă sportivi care fac cinste clubului și comunității locale.

Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru efortul și performanța obținută! 

Roxana - Ionela Botea
