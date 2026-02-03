Angajații din administrația publică se pregătesc din nou să protesteze!

Dacă Bolojan nu se așează la masa negocierilor, o grevă de avertisment va avea loc marțea viitoare, în peste 1300 de comune din România.

Sindicatul angajaților din primării cere mecanisme reale de egalizare a veniturilor și spune nu dublării impozitelor locale.

Greva de avertisment de săptămâna viitoare va avea loc în același timp cu întâlnirea dintre Bolojan și primari.

Dacă va fi adoptat în guvern pachetul de măsuri pentru administrația locală, în ziua următoare se va declanșa greva generală. De grevă generală se pregătesc și sindicaliștii din Sănătate.