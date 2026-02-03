Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Angajații din administrația publică se pregătesc din nou să protesteze!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Dacă Bolojan nu se așează la masa negocierilor, o grevă de avertisment va avea loc marțea viitoare, în peste 1300 de comune din România.

Sindicatul angajaților din primării cere mecanisme reale de egalizare a veniturilor și spune nu dublării impozitelor locale. 

Greva de avertisment de săptămâna viitoare va avea loc în același timp cu întâlnirea dintre Bolojan și primari.

Dacă va fi adoptat în guvern pachetul de măsuri pentru administrația locală, în ziua următoare se va declanșa greva generală. De grevă generală se pregătesc și sindicaliștii din Sănătate. 

Articolul precedent
SITUAȚIA TRAFICULUI, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum
Articolul următor
Șoferii care pornesc la drum cu farurile înghețate sau cu un „strat de rezervă” de zăpadă riscă amenzi record conform noilor prevederi ale Codului Rutier.
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița