ANDREI MANICA (TONIKA PUCIOASA), PRINTRE FINALIȘTII „COȘULUI DE AUR”

Terenurile de baschet amenajate in incinta bazei BTT Costinesti au gazduit, marti dupa-amiaza, faza preliminara a concursului “Cosul de Aur – prof. Stelian Gheorghiu” din cadrul Competitiei Sportive Nationale de babybaschet U10, editia 2023. Timp de aproape trei ore, micutii baschetbalisti prezenti pe baza au trait emotiile unui concurs de aruncari si indemanare, fiind pentru prima data cand toti participantii au avut sansa de a fi prezenti la start.

Astfel, a fost inregistrata o participare record, fiind prezenti 899 de copii cu varste de pana la 10 ani reprezentand 79 de echipe din intreaga tara (16 feminin si 63 masculin). Si asta, pentru ca Federatia Romana de Baschet a initiat in premiera aceasta provocare impresionanta, pentru ca fiecare component al unei echipe sa aiba sansa lui de a-si etala calitatile si precizia iar la final cel mai valoros punctaj din echipa sa obtina calificarea in faza finala care va avea loc joi dupa-amiaza. Si pentru ca exercitiul de aruncari si indemanare din concurs sa fie bine explicat si executat, la inceperea fiecarei sesiuni au avut loc demonstratii realizate cu sprijinul antrenorilor Dacian Dan, Mioara Iurian si Emil Kosztelnik, exercitiul imbinand cateva elemente de baza ale jocului de baschet: dribling si aruncari la cos din saritura, de pe doi pasi si de la linia de libere.

Impartiti pe toate terenurile din baza BTT Costinesti, participantii au intrat in febra concursului la cele 28 de panouri si si-au inceput evolutiile, incurajati de colegi, parinti si fani. Rand pe rand, intr-o atmosfera calda si plina de fair-play, copiii isi finalizau exercitiul din concurs si apoi cu un interes major asteptau rezultatele colegilor, cel mai valoros punctaj din fiecare echipa calificandu-se in faza finala.

Astfel, in urma evolutiilor din faza preliminara, iata numele celor 79 de finalisti:

Feminin CSN U10

Ciubotariu Ana (ACS Galactica Cluj Napoca – 7 p)

Pirva Alexia (CSS Alexandria – 8 p)

Bross Theea (CS 5 Star Brasov – 8 p)

Naziru Clara (CSS Nr 6 Bucuresti – 8 p)

Maya Neghina (ACS Dan Dacian Bucuresti Rosu – 8 p)

Sampalean Amelia (ACS Dan Dacian Bucuresti Portocaliu – 7 p)

Giugiu Sonia (ACS Primo Megaball Pitesti – 6 p)

Munteanu Alesia (ACS Sporting Tigers Vaslui – 6 p)

Voicu Tania (CSS Sibiu – 5 p)

Naftanaila Teodora (CS BBB Raptors Bucuresti – 5 p)

Trancioveanu Maria (ACS Dan Dacian Bucuresti Negru – 5 p)

Savulescu Andreea (CS Olimpia Bucuresti – 6 p)

Antoche Raisa (ACS Champions Buc-Cra – 6 p)

Brehui Nathalia (CSS Bega Timisoara – 6 p)

David Antonia (ACS LA Baschet Cluj-Napoca – 7 p)

Curea Larisa (ABC Laguna Bucuresti – 3 p)

Masculin CSN U10

Pernat Albert (ACS U-BT Cluj-Napoca Alb – 7 p)

Flutur Ayan (ACS Primo Megaball Pitesti – 8 p)

Cristea Andrei (ACS Arsenal Brasov – 6 p)

Pasol Mic (ACS ID Ingerii Baniei Craiova Albastru – 6 p)

Zarafu Tudor (CS 5 Star Brasov – 6 p)

Ivan Karimi Gabriel (ACS AS 30 Bucuresti – 8 p)

Badalan Martinescu Iancu David (CSS Sibiu 1 – 6 p)

Csepin Eduard (ACS U-BT Cluj-Napoca Portocaliu – 6 p)

Caruntu M (ACS U-BT Cluj-Napoca Rosu – 7 p)

Murar Mihnea (CSS Alexandria – 6 p)

Samolenco Vlad (ACS SB Horatiu Giurgiu Bucuresti – 7 p)

Ionescu Cezar (ACS Dan Dacian Bucuresti Portocaliu – 6 p)

Urmanczy Alex (ACS U-BT Cluj-Napoca Gri – 7 p)

Ghise Victor (ACS Alpha Sport Team Sibiu – 8 p)

Cenean David (ACS U-BT Cluj-Napoca Negru – 8 p)

Gaceanu Alex (ACS For You Buzau – 6 p)

Fantana Daniel (CS Perform Medias – 8 p)

Giurea Teodor Alexandru (ASBC Alpha Bucuresti – 8 p)

Doana Calin (ABC Play Bucuresti Albastru – 6 p)

Gaspar Eduard (ABC Hoops Brasov – 4 p)

Hupcea Stefan (CSS Sibiu 2 – 8 p)

Ciurea Mihai (ACS Deceneu Tulcea – 4 p)

Nirica Vlad (ABC Laguna Bucuresti Negru – 7 p)

Capatana Luca Alexandru (CSS Tulcea – 6 p)

Marinescu Sebastian (ABC Slam Bucuresti Alb – 8 p)

Enache Albert (CSM Constanta – 5 p)

Spiridon Tom (CS Phoenix Brasov – 5 p)

Galu Darius (ACSB Soimii Albi Bucuresti – 7 p)

Stere Iani (CS Olimpia Bucuresti – 6 p)

Nagy Jennifer (CS Academia de Baschet Borsec – 7 p)

Pera Bibi (ACS BC Lions Craiova – 7 p)

Dumitru Octavian (ACS Petras Neamt Piatra Neamt – 6 p)

Diaconu Stefan (CSO Voluntari – 6 p)

Gheorghiu Mihai (ACS Cormoran Constanta – 8 p)

Alexandru Vlad (ACS Dan Dacian Bucuresti Galben – 6 p)

Encutu Andrei Sebastian (CS BBB Raptors Berceni – 6 p)

Rusu Sonia (ACS Phoenix Suceava – 7 p)

Criniceanu Alexandru (ABC Slam Bucuresti Rosu – 6 p)

Mircei David (ACS Dan Dacian Bucuresti Negru – 5 p)

Carciumaru Vladimir (AS BC Fan Baschet Otopeni – 8 p)

Sabac Aris (ACS SEDU Targu Mures – 6 p)

Balteanu Eduard (ACS Vilis Bucuresti – 5 p)

Cretan Horatiu (ACS ID Ingerii Baniei Craiova Alb – 6 p)

Prisacariu Lucas (ACS Jaguarii Bucuresti – 6 p)

Dobrica Denis (ABC Hoopers Ploiesti Auriu – 6 p)

Musledin Eric (ABC Rising Stars Popesti-Leordeni – 8 p)

Kosztelnik Lucas (CSS Electro Mat Prompt Sighetu Marmatiei – 8 p)

Bostan Carol (ACS Dan Dacian Bucuresti Mov – 6 p)

Nitisor Stefan (CS Heart Drobeta Turnu Severin – 7 p)

Avganti David (ACS Toyin Constanta – 6 p)

Manica Andrei (CS Tonika Pucioasa – 8 p)

Banuta Andrei (ACS Total Sport Bucuresti – 8 p)

Ionescu Marc (ACS Champions Buc-Cra – 6 p)

Popa Gabriel (ACS Baller Bucuresti – 4 p)

Petre Eric (ACS Dan Dacian Bucuresti Verde – 8 p)

Malancus Fara Tudor (ACS Sporting Tigers Vaslui – 6 p)

Gradescu Darius (ABC Laguna Bucuresti Alb – 6 p)

Mandu Rares (ACS Dan Dacian Bucuresti Albastru – 7 p)

Sufragiu Alex (CSS Giurgiu – 7 p)

Busca Andrei (ACS Dan Dacian Bucuresti Rosu – 8 p)

Radu Tudor (CS Magic Champions Bucuresti – 7 p)

Botis Luca (CSS Sighetu Marmatiei – 5 p)

Popescu Luca (ABC Hoopers Ploiesti Mov – 7 p).