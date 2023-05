ANDREAS MIHAIU NU MAI ARE CONTRACT CU CHINDIA

Andreas Mihaiu, extrema dreapta în vârstă de 24 de ani, și-a reziliat contractul cu Chindia Târgoviște și a oferit un interviu în exclusivitate pentru ProSport.

Cotat la 200 de mii de euro de către Transfermarkt, Andreas Mihaiu a jucat 11 meciuri pentru Chindia Târgoviște în acest sezon din Superliga, reușind să înscrie un gol într-un meci cu FC Botoșani. În stagiunea precedentă, fotbalistul a bifat 10 apariții în tricoul lui Dinamo, în prima ligă, și a marcat un gol în poarta celor de la Academica Clinceni.

După o perioadă de jumătate de an petrecută la Chindia Târgoviște, Andreas Mihaiu și-a reziliat contractul cu dâmbovițenii și acum poartă discuții cu alte echipe: „Am ajuns la concluzia că nu ne mai putem ajuta unii pe ceilalți și am decis să ne strângem mâna. Am început bine sezonul, am marcat, mă simțeam bine, dar astea au fost deciziile. Am jucat destul de puțin, am acceptat, am fost profesionist până la capăt și cam asta a fost situația. O experiență din care am avut de învățat și de la care încerc să rămân doar cu lucrurile bune”

În interviul acordat pentru ProSport, Andreas Mihaiu a mărturisit că, deși în ultima perioadă petrecută la Dinamo a fost „exilat” la echipa a doua, ar reveni la gruparea din „Ștefan cel Mare”, mai ales în cazul unei promovări în Superliga.