ANCUȚA STOENESCU ȘI ANAMARIA VÂRJOGHE, ÎN TURNEUL DE BASCHET 3X3 DIN MONGOLIA

Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei va fi prezenta la startul celui de-al treilea turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele urmand sa evolueze in localitatea mongoleza Ulaanbaatar intr-o formula noua.

Astfel, in perioada 1-2 iulie, Romania va fi reprezentata in Mongolia de o echipa tricolora formata din Ancuta Stoenescu, Anamaria Virjoghe, Bianca Fota si Teodora Manea, ultimele doua sportive urmand sa joace in premiera in actualul sezon al circuitului mondial. La startul intrecerilor de la Ulaanbaatar au fost confirmate deja prezenta a sapte echipe din intreaga lumea (Polonia, Franta, Tarile de Jos, Tarile de Jos U24, Mongolia, Ulaanbataar Amazons si Romania), prezenta generata conform rankingului mondial, iar oficialii FIBA 3×3 mai asteapta in aceste zile confirmari din partea altor echipe. In functie de aceasta, echipele vor fi distribuite in grupe de cate patru iar in data de 2 iulie sunt programate meciurile eliminatorii si finala.

Programul meciurilor din Mongolia poate fi vizualizat pe pagina forului international – AICI (dupa generarea grupelor).

Toate meciurile vor putea fi urmarite in direct pe canalul de youtube FIBA 3×3

Reamintim ca echipa Romaniei a participat la primul turneu din FIBA 3×3 Womens Series 2022 de la Tel Aviv si a evoluat in formula Ancuta Stoenescu, Anamaria Virjoghe, Alina Podar si Sarah Dumitrescu. Acvilele au inregistrat doua infrangeri si nu s-au calificat in faza meciurilor eliminatorii.