ANCPI digitalizează accesul la extrasele de carte funciară și plan cadastral pentru primării și consilii județene

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Într-un pas important către reducerea birocrației și eficientizarea administrației publice locale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat o nouă aplicație care permite obținerea gratuită și online a extraselor de carte funciară și extraselor din planul cadastral pentru imobilele implicate în proceduri administrative, precum autorizații de construire sau certificate de urbanism.

Începând din  21 iulie, primăriile și consiliile județene se pot înrola în platforma MyEterra pentru a beneficia de aceste servicii. Pentru acces, instituțiile trebuie să trimită către oficiile județene de cadastru și publicitate imobiliară o cerere prin care să nominalizeze reprezentanții autorizați să utilizeze platforma. 

Această măsură vine în sprijinul cetățenilor, care până acum erau obligați să parcurgă pași suplimentari pentru obținerea documentelor necesare. Totodată, procesele administrative sunt simplificate, iar instituțiile publice beneficiază de un acces mai rapid la datele cadastrale și de carte funciară, crescând eficiența serviciilor oferite.

Oficialii ANCPI subliniază că digitalizarea acestui proces este parte a eforturilor continue pentru modernizarea administrației publice, reducerea timpului de așteptare și facilitarea interacțiunii între cetățeni și autorități.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

