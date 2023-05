ANCA STOENESCU (CSM TÂRGOVIȘTE) NU LIPSEȘTE DIN LOTUL ROMÂNIEI DE BASCHET 3X3

Reprezentativa feminina de baschet 3×3 a Romaniei va evolua in acest week-end, in perioada 6-7 mai, in localitatea chineza Wuhan, la primul stop din cadrul circuitului mondial FIBA Women’s Series 2023. Considerata cea mai puternica intrecere mondiala profesionista de baschet feminin 3×3, FIBA 3×3 Women’s Series 2023 are in calendarul din acest sezon nu mai putin de 20 de opriri, stopul final fiind programat sa se desfasoare la Ulaanbaatar, in perioada 16-17 septembrie.

La primul stop gazduit de Wuhan, nationala Romaniei va fi reprezentata de Anca Stoenescu, Anca Sipos, Alina Podar si Teodora Manea, Acvilele urmand sa joace in faza inaugurala in cadrul Grupei B impotriva nationalelor Chinei si Ungariei, dar si a echipei chineze Sichuan Yuanda.

Programul meciurilor Romaniei in faza grupelor:

China – Romania (6 mai, ora 9:20, ora Romaniei)

Romania – Ungaria (6 mai, ora 11:20, ora Romaniei)

Sichuan Yuanda – Romania (7 mai, ora 9:00, ora Romaniei)

Conform sistemului competitional, castigatoarele celor doua grupe avanseaza direct in semifinale iar ocupantele locurilor 2 si 3 din fiecare grupa vor juca in crucis, in cadrul sferturilor de finala, care se vor disputa in 7 mai, cu incepere de la ora 11:10 (ora Romaniei). Finala este programata sa se joace in 7 mai, cu incepere de la ora 13:30.

Iata si calendarul complet al celor 20 de opriri confirmate pentru circuitul mondial profesionist din 2023:

Wuhan, China: 6-7 mai

Astara, Azerbaijan: 20-21 mai

Clermont-Ferrand, Franta: 9-10 iunie

Shusha, Azerbaijan: 12-13 iunie

Xiongan, China: 16-17 iunie

Orleans, Franta: 21-22 iunie

Poitiers, Franta: 27-28 iunie

Netanya, Israel: 3-4 iulie

Fribourg, Elvetia: 6-7 iulie

Pristina, Kosovo: 14-15 iulie

Bordeaux, Franta: 19-20 iulie

Edmonton, Canada: 29-30 iulie

Prague, Cehia: 4-5 august

Yichang, China: 4-5 august

Melilla, Spania: 18-19 august

Quebec, Canada: 18-19 august

Baku, Azerbaijan: 22-23 august

Debrecen, Ungaria: 28-29 august

Montreal, Canada: 2-3 septembrie

Ulaanbaatar Final, Mongolia: 16-17 septembrie

Toate meciurile de la Wuhan urmeaza sa fie transmise in direct pe canalul oficial de youtube FIBA 3×3.