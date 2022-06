ANCA STOENESCU (CSM TÂRGOVIȘTE) CONTINUĂ SĂ JOACE LA NAȚIONALA DE BASCHET 3X3

1 0

Nationala feminina de baschet 3×3 a Romaniei va participa la Crelan FIBA 3×3 World Cup 2022, intreceri mondiale care se vor desfasura in localitatea belgiana Antwerpen, in perioada 21-26 iunie. In formula Sonia Ursu, Ancuta Stoenescu, Alina Podar si Anamaria Virjoghe, echipa tricolora va pleca spre Belgia in cursul zilei de luni si va intra in focurile competitiei incepand cu 21 iunie, Acvilele urmand sa evolueze in ordine impotriva selectionatelor similare ale Germaniei, Chinei, Japoniei si Lituaniei. Toate meciurile sunt transmise in direct pe canalul FIBA 3×3.

Incepand din 21 iunie si pana duminica, 26 iunie, cele mai valoroase echipe de baschet 3×3 din intreaga lume se vor confrunta in cadrul Crelan FIBA 3×3 World Cup 2002, la startul intrecerilor fiind prezenta si nationala feminina a tricolora. Romania va fi reprezentata la Antwerpen de aceeasi echipa care a obtinut la Constanta calificarea la turneul final european, Sonia Ursu, Ancuta Stoenescu, Alina Podar si Anamaria Virjoghe urmand sa joace chiar in deschiderea competitiei, marti, de la ora locala 11:00, impotriva nationalei Germaniei. Conform programului anuntat de FIBA 3×3, cele 20 de nationale prezente in turneul mondial feminin au fost impartite in patru grupe de cate cinci echipe, Acvilele fiind distribuite intr-o serie din care mai fac parte selectionatele Germaniei, Chinei, Japoniei si Lituaniei. Dar iata si programul meciurilor Romaniei:

21.06.2022

Germania – Romania (ora 11:00)

Romania – China (ora 12:50)

23.06.2022

Japonia – Romania (ora 11:25)

Romania – Lituania (ora 14:25)

Totodata, forul mondial de specialitate a anuntat ca dupa meciurile din faza inaugurala a grupelor vor avea loc, incepand cu data de 25 iunie, intrecerile din fazele eliminatorii, incepand cu Last 16 si sferturile de finala, in vreme ce lupta pentru un loc pe podium se va da in dupa-amiaza zilei de 26 iunie.