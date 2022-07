ANAMARIA VÂRJOGHE, ÎN LOTUL ROMÂNIEI PENTRU TURNEUL DE LA BORDEAUX

1 0

Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei participa, in perioada 6-7 iulie, la turneul de la Bordeaux din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele urmand sa evolueze in prima faza a competitiei in Grupa B, alaturi de selectionatele similare ale Ungariei si Lituaniei. Toate meciurile vor fi transmise in direct si pot fi urmarite pe platforma yotube FIBA 3×3.

Dupa o evolutie deosebita la turneul din Mongolia, unde a ocupat locul al treilea la finalul intrecerilor de la Ulaanbaatar, echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei va evolua in formula Sonia Cazacu, Bianca Fota, Teodora Manea si Anamaria Virjoghe la un nou turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series. Conform calendarului international, Acvilele vor juca in cadrul turneului de la Bordeaux, in perioada 6-7 iulie, echipa noastra fiind distribuita pentru prima faza a competitiei in Grupa B, alaturi de nationalele Ungariei si Lituaniei.

La startul intrecerilor de la Bordeaux vor fi prezente 12 echipe, distribuite in patru grupe, iar dupa meciurile din faza inaugurala sunt programate meciurile eliminatorii. Conform sistemului FIBA 3×3, primele doua echipe din fiecare grupa vor accede in sferturile de finala, echipele din Grupa B urmand sa joace in crucis cu echipele din Grupa D, serie din care fac parte nationalele Frantei si Austriei, precum si echipa autohtona Bordeaux Ballistik.

Conform programului, Romania va juca in Grupa B astfel:

6 iulie 2022

Lituania – Romania (ora 19:00)

Romania – Ungaria (ora 20:45)

Meciurile eliminatorii vor avea loc in data de 7 iulie, cu incepere de la ora 20:00, iar finala este programata sa se dispute de la ora 23:05. Toate meciurile sunt transmise in direct de FIBA 3×3.