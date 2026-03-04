Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ANAF a publicat în transparență un proiect de Ordin care actualizează procedura de înscriere în Registrul RO e-Factura obligatoriu și Formularul 082, în contextul noilor reguli introduse prin OG nr. 6/2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care propune actualizarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale Formularului 082 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Potrivit actului normativ, data de 1 iunie 2026 a fost stabilită ca termen de tranziție pentru introducerea obligației ca persoanele fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin codul numeric personal să utilizeze sistemul național RO e-Factura. Până la această dată, obligația de utilizare a sistemului este amânată pentru furnizorii și prestatorii care se identifică prin CNP.

