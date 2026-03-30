ANAF a introdus, începând cu 2026, Declarația Unică precompletată, o măsură care simplifică semnificativ procesul de declarare și reducere a timpului petrecut pentru completarea documentelor fiscale.

Noua Declarație Unică 2026 este disponibilă online, iar o parte dintre informații sunt deja completate automat pe baza datelor existente în sistemul fiscal. Printre acestea se numără datele contribuabilului, veniturile declarate anterior, precum și informațiile privind veniturile cu reținere la sursă, cum ar fi dividendele, dobânzile sau chiriile.

Potrivit specialiștilor fiscali, această modificare este utilă în special pentru persoanele fizice autorizate și pentru cei care obțin venituri extrasalariale, deoarece reduce riscul de eroare și ușurează procesul de depunere.

Contribuabilii trebuie totuși să verifice cu atenție informațiile precompletate înainte de transmiterea formularului, pentru a se asigura că datele sunt corecte și actualizate.

Un alt avantaj important este bonificația de 3% acordată celor care depun declarația și își plătesc obligațiile fiscale până la data de 15 aprilie 2026.