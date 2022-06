Amplasarea la Doiceşti, a unui reactor de mici dimensiuni (SMR) , subiectul unei dezbateri publice 

0 0

Consiliul Județean Dâmbovița alături de Primaria Doicești , NuclearElectrica și & E-Infra au organizat conferința de informare locală cu tema “Dezvoltarea primul reactor modular mic (SMR) NuScale pe amplasamentul fostei termocentrale din Doicești , județul Dâmbovița.”, prima dintr-o serie de evenimente dedicate informarii locale. La finalul lunii mai 2022, Nuclearelectrica, compania america NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, deținut de Nova Power & Gas, E-Infra Holding.Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA, pentru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România.

În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceștia obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind potrivit criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale, si respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de standardele internaționale și naționale. De asemenea, amplasamentul este disponibil în timp util pentru a îndeplini obiectivele României pentru implementarea reactoarelor modulare mici în acest deceniu și pentru a permite României să devină un hub pentru implementarea reactoarelor modulare mici în regiune.

“Proiectul reactoarelor modulare mici care poate fi dezvoltat la Doicești, este un proiect uriaș din punct de vedere investițional. De asemenea, construirea unei centrale NuScale înseamnă producere de energie electrică fără a polua, crearea de noi locuri de muncă, dar și impulsionarea investițiilor și a sistemului de învățamânt, nevoia de specialiști în acest domeniu fiind foarte mare.

Impreuna cu Nuclearelectrica am organizat această întâlnire la Doicești pentru a discuta în mod transparent, cât mai deschis si a oferi raspunsuri la întrebările legate de siguranța acestei noi tehnologii și care sunt beneficiile pentru comunitatea dâmbovițeană.

Cu siguranță, vom mai avea asemenea întâlniri pentru că o astfel de investiție se poate realiza doar în mod transparent, dâmbovițenii trebuind să dețină toate informațiile necesare referitoare la implementarea acestui proiect, care va deveni o sursa curata si sigura de producere a energiei electrice pentru judetul nostru.”, a declarat dr. ec. Ștefan Corneliu, Preşedintele Consiliului Județean Dâmbovița.

“Bucuria fiecarui conducator este aceea cand un investitor vine si dezvolta un proiect pe raza comunei care genereaza locuri de munca, respectiv venituri la bugetul local, venituri care vor fi reinvestite in dezvoltarea comunitatii.”, Cozmin Stana, Primar Comuna Doicesti.

„Alegerea amplasamentului și încheierea MoU cu NuScale și E-Infra avansează implementarea tehnologiei NuScale și au loc la aproape trei ani de la primul nostru MoU cu NuScale, timp în care am analizat tehnologia, siguranța acesteia, maturitatea și pregătirea pentru implementare, respectând criteriile internaționale și naționale. Suntem încrezători în potențialul pe care amplasamentul de la Doicești îl are de a găzdui primul SMR NuScale din Europa. Evaluările preliminare ale amplasamentului arată că standardele de securitate pentru centralele nucleare pot fi îndeplinite sub toate aspectele. De asemenea, amplasamentul va fi supus unor examinări ulterioare, conform cerințelor standard în timpul procesului de autorizare. Comunitatea Doicești are o tradiție de peste 50 de ani în domeniul producției de energie și va beneficia de noua viață a fostei termocentrale: locuri de muncă locale, educație pentru noua generație de ingineri, proiecte pentru economia și industria locală.”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General, Nuclearelectrica.

“Vechea centrală pe cărbune de la Doicești va reveni la Sistemul Energetic Național, cu aceeași putere instalată, într-o tehnologie ultra modernă, sustenabilă, cu o durată lungă de viață. Este un model replicabil, aproape perfect din punct de vedere energetic și economic, în care se integrează noua capacitate energetică folosind racordurile existente la utilități.” a declarat Teofil Mureșan, Președintele Consiliului de Administrație E-INFRA, holding ce include Nova Power & Gas.

În urma Memorandumului de Înțelegere („MOU”), companiile vor efectua studii de inginerie, analize tehnice și activități de licențiere și autorizare pe amplasamentul din Doicești, județul Dâmbovița, locația selectată pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™.

Tehnologia SMR a NuScale, adecvată dezvoltării pe amplasamentul de la Doicești, este cea mai matură în ceea ce privește aprobarile, fiind primul și singurul SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA în august 2020.

O centrală NuScale cu 6 module, așa cum intenționează România să instaleze, va avea astfel o capacitate instalată de 462 Mwe (aprox. 65% din puterea unui reactor nuclear CANDU de la Cernavoda) și va putea alimenta 46.200 case, de exemplu, dacă luăm în considerare un consum mediu de 10 kw/casă.

Reactoarele modulare mici NuScale se bazează pe tehnologia reactoarelor cu apă ușoară presurizată (PWR), care are o istorie de peste 60 ani în care este în prezent folosită comercial în peste 300 de reactoare PWR în lume.

Reactoarele modulare mici NuScale sunt modulare, pot fi construite cu ușurință într-un timp mult mai scurt în zone greu de accesat sau izolate, sau pe foste centrale. Reactoarele modulare mici NuScale au o tehnologie avansată in ceea ce priveste masurile de securitate nucleara, care înglobează cele mai noi cercetări in domeniu și oferă siguranță crescută centralei și flexibilitate în modul în care este instalată și operată.

Se estimează că centrala NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente în centrală, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite eliberararea în atmosferă a 4 milioane de tone de CO2 pe an.

În urma acordului de a avansa dezvoltarea tehnologiei SMR a NuScale, România are potențialul de a implementa primele reactoare modulare mici din Europa și de a deveni un catalizator pentru implementarea SMR în regiune, în special în alte țări din cadrul Inițiativei celor Trei Mări care doresc să își consolideze securitatea energetică cu o sursă de energie sigură, stabilă, accesibilă și curată și să își atingă în același timp obiectivele de decarbonizare. Fiind printre primele țări care se alătură demersului de independență energetică cu una dintre cele mai avansate tehnologii de energie nucleară, tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, România va obține o poziție de lider și multiple beneficii socio-economice: are potențialul de a deveni o bază pentru susținerea producției și asamblarea componentelor SMR și un centru de pregătire și formare a viitorilor operatori și specialiști. În acest sens, România va dezvolta primul simulator pentru camera de comandă a unui SMR NuScale din Europa, care va fi utilizat pentru formarea noii generații de ingineri.

În SUA, în Utah, este în dezvoltare o centrală NuScale cu 6 reactoare modulare, așa cum intenționează să implementeze și România. Acest proiect este într-un stadiu mai avansat în prezent decât planurile României. De asemenea, NuScale a semnat parteneriate cu Polonia, Bulgaria, Cehia, Canada precum si alte tari pentru implementarea de proiecte similare.