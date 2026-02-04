Amicalul Chindia Târgoviște – CS Afumați, 4 februarie 

Amicalul dintre Chindia Târgoviște și CS Afumați a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Căderile masive de zăpadă din ultimele ore au afectat suprafața de joc, motiv pentru care organizatorii au decis reprogramarea partidei.

Meciul se va disputa astăzi, 4 februarie, la Curtea de Argeș, cu începere de la ora 12:30.

Decizia a fost luată pentru a asigura desfășurarea jocului în condiții de siguranță pentru jucători și pentru a evita riscurile generate de starea terenului. Chindia Târgoviște își continuă astfel programul de pregătire, adaptându-se condițiilor de iarnă din această perioadă.

Partida cu CS Afumați face parte din seria meciurilor amicale programate în această perioadă de pauză competițională, având rolul de a testa forma echipei și de a menține ritmul de joc înaintea reluării competițiilor oficiale.