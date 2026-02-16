Amendă de 3.000 lei dacă nu declari numărul real de persoane la întreținere

Dacă nu declari numărul de persoane corespunzător, poți atrage sancțiuni serioase, inclusiv amenzi care pot ajunge până la 3.000 de lei.

Legea privind asociațiile de proprietari obligă proprietarii să declare numărul real de persoane care locuiesc în apartament. De asemenea, în temeiul acestei legi, administratorul are dreptul să solicite actualizarea datelor când apar modificări.

Astfel, nedeclararea corectă a persoanelor dintr-un apartament poate fi considerată contravenție. În funcție de gravitatea situației, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei.

Sancțiunea nu se aplică automat, ci poate fi dispusă în urma unei verificări sau a unei sesizări din partea asociației de proprietari. Totodată, proprietarul poate fi obligat să plătească retroactiv diferențele de întreținere calculate pentru perioada în care numărul real de locatari nu a fost declarat.