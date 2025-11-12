Ambasadorul Israelului în România, Dr. Lior Ben Dor, în vizită la Primăria Târgoviște 

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a primit vizita Excelenței Sale Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România. La întâlnire a participat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, discuțiile având un caracter deschis și cordial.

Diplomat cu rădăcini românești și o legătură profundă cu România, ambasadorul a fost primit la Târgoviște într-un context de dialog și prietenie, cu accent pe istoria locală și pe evoluția comunității dâmbovițene în ultimele decenii.

„Am avut o discuție sinceră, despre istoria noastră locală și despre felul în care municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și România, în ansamblu, au evoluat în ultimii 30 de ani. Am vorbit despre comunitate, despre oameni și despre modul în care reușim, indiferent de naționalitate, să demonstrăm că tot ceea ce este bun se construiește prin muncă, echilibru și respect față de valorile care ne definesc”, a transmis primarul Daniel Cristian Stan.

Întâlnirea de la Târgoviște a subliniat importanța relațiilor de prietenie româno-israeliene și dorința comună de cooperare în domenii culturale, educaționale și economice, care să aducă beneficii comunităților locale.