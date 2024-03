ALL STARS PUCIOASA A FOST AFILIATĂ LA FR BASCHET LA ULTIMA ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata in format mixt la sediul FRB si online, cu prezenta a 14 membri (5 membri prezenti si 9 membri in online), dar si a inspectorului superior ANS Anamaria Sintie

1. Se aproba cu unanimitate de voturi convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a FRB pentru 2024, care va avea loc in data de 03 aprilie 2024, ora 10, la Hotel Ramada din municipiul Pitesti. Convocatorul va cuprinde data, locatia, ora, precum si Ordinea de zi, la care a fost adaugata si informarea referitoare la Strategia FIBA Plus. Totodata, s-a aprobat in unanimitate de voturi ca in data de 02 aprilie 2024 sa fie organizat si un work-shop cu reprezentantii structurilor afiliate la FRB referitor la Strategia FIBA Plus, cheltuielile pentru masa oficiala de seara urmand sa fie acoperite de FRB, in vreme ce transportul si cazarea de catre reprezentantii cluburilor. Alaturi de convocatorul pentru AGO 2024 vor fi trimise si modificarile de Statut propuse de FRB. La punctul de pe Ordinea de zi al AGO 2024 referitor la afilieri si dezafilieri se va discuta in sedinta din 03 aprilie 2024 si despre situatia din instanta a inregistrarii in Registrul Federatiilor de pe langa Tribunalul Bucuresti a structurilor propuse pentru afiliere la FRB in cadrul AGO 2023. In afara convocatorului pentru AGO 2024 si a modificarilor de Statut propuse, va fi trimisa si invitatia pentru participarea la work-shop din data de 02 aprilie 2024.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a ACS All Stars Sports Pucioasa (dosar complet de afiliere).

3. Se discuta despre cererea si documentatia trimisa de CSM Constanta si se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea deciziei Consiliului Director din data de 12.02.2024 referitor la atribuirea organizarii FINAL 8 Cupa Romaniei, baschet feminin, editia 2024, catre ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, in perioada 9-11 martie 2024. Totodata, se precizeaza ca toate protestele si contestatiile depuse si transmise catre FRB de catre structurile afiliate sa fie trimise, conform regulamentelor, catre Comisia Centrala de Competitii si Omologari in cazul competitiilor sau catre alte comisii abilitate, dupa caz.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru naturalizarea unor sportivi straini de valoare pentru echipele nationale de seniori si senioare ale Romaniei, in interesul national. Sportivii vizati pot activa si la echipe de valoare din strainatate.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Federatia Romana de Baschet sa continue demersurile pentru obtinerea dreptului de a organiza meciurile unei grupe din cadrul FIBA Women’s Eurobasket 2027, solicitarea FRB fiind inregistrata de FIBA Europa. In perioada urmatoare urmeaza sa fie efectuati toti pasii din Bid Dossier EBW 2027.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Federatia Romana de Baschet sa asigure finantarea si sa asigure organizarea fazelor zonale si fazei finale a competitiei scolare “Campionii viitorului 2024” pentru clasele din ciclul primar (clase I-IV), din cadrul ex-ONSS Baschet 4 la 4.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi ca si in Regulamentele Specifice din Liga 1 (masculin si feminin) sa se includa urmatoarea prevedere din regulamentul LNBM referitoare la inlocuirea medicala – “echipele mai au dreptul la o inlocuire medicala in perioada 01-31 martie 2024, cu aprobarea Comitetului Executiv FRB, dar jucatorul accidentat nu va mai avea drept de joc la aceasta echipa pana la finalul sezonului”.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru infiintarea unei intreprinderi sociale pe linga FRB (IMM, societate cu raspundere limitata, 100% FRB, antreprenoriat cu impact social, in conformitate cu legislatia europeana, care sa sprijine in organizarea actiunilor si competitiilor pentru persoane cu nevoi speciale, dar si la altele).

9. Se aproba cu unanimitate de voturi lista delegatilor tehnici FRB si a comisarilor FRB, care au trecut examenele teoretice de la Stagiul de Perfectionare din februarie 2024.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi includerea in calendarul competitional a unei Competitii Nationale Rising Star pentru sportivii nascuti 2011. In cadrul campionatului national vor participa 10 selectionate regionale + 2 selectionate ale sucursalei regionale Bucuresti.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi ca la finalul scolii de arbitrii (regionale sau nationale) sa fie eliberate carnete de arbitrii si oficiali de masa.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi ca antrenorii care lucreaza in cadrul actiunilor regionale din Next Generation sa fie remunerati cu o indemnizatie de 600 lei/luna/persoana din venituri proprii FRB, in lunile in care sunt organizate actiuni in cadrul acestui proiect.

13. Colegiul Central al Antrenorilor se afla in curs de reorganizare pe subcomisii, componenta acestora urmand sa fie propusa spre aprobarea Consiliului Director de catre presedintele CCA, Dan Calancea.