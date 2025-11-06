Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un semnal de alarmă privind siguranța produselor achiziționate online și din magazine. Organizația pentru Protecția Consumatorilor anunță că, la nivel european, au fost înregistrate peste 4.880 de alerte privind produse periculoase și neconforme disponibile pe piață.

Alertele rapide vizează produsele nealimentare, iar scopul acestora este informarea corectă și rapidă a consumatorilor înainte de a face o achiziție, mai ales în perioada Black Friday, când tentația ofertelor este mai mare ca oricând.

Alege bine pentru tine! Verifică informațiile și siguranța produselor înainte de a cumpăra. Un preț mic nu trebuie să însemne un risc mare pentru sănătate sau siguranță”, transmit reprezentanții InfoCons.

Pe platforma oficială www.infocons.ro și în Aplicația InfoCons, consumatorii pot consulta alertele rapide privind produsele periculoase, precum și detalii despre drepturile consumatorilormodul de sesizare a neregulilor și verificarea conformității produselor disponibile pe piață.

InfoCons reamintește că responsabilitatea și informarea sunt cele mai importante arme ale cumpărătorilor în perioada campaniilor de reduceri masive.

Descarcă Aplicația InfoCons – pentru a verifica produsele, ofertele și alertele în timp real.

Articolul precedent
România, performanță remarcabilă: Peste 95% grad de absorbție pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
Articolul următor
Filmul „Cravata Galbenă”, povestea lui Sergiu Celibidache, ajunge la Cinema Independența din Târgoviște din 14 noiembrie
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de...

Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Mai sunt doar 10 zile până la confruntarea mult așteptată dintre România și Bosnia-Herțegovina,...

News

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

© 2023 Ziarul Dâmbovița