Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un semnal de alarmă privind siguranța produselor achiziționate online și din magazine. Organizația pentru Protecția Consumatorilor anunță că, la nivel european, au fost înregistrate peste 4.880 de alerte privind produse periculoase și neconforme disponibile pe piață.

Alertele rapide vizează produsele nealimentare, iar scopul acestora este informarea corectă și rapidă a consumatorilor înainte de a face o achiziție, mai ales în perioada Black Friday, când tentația ofertelor este mai mare ca oricând.

„Alege bine pentru tine! Verifică informațiile și siguranța produselor înainte de a cumpăra. Un preț mic nu trebuie să însemne un risc mare pentru sănătate sau siguranță”, transmit reprezentanții InfoCons.

Pe platforma oficială www.infocons.ro și în Aplicația InfoCons, consumatorii pot consulta alertele rapide privind produsele periculoase, precum și detalii despre drepturile consumatorilor, modul de sesizare a neregulilor și verificarea conformității produselor disponibile pe piață.

InfoCons reamintește că responsabilitatea și informarea sunt cele mai importante arme ale cumpărătorilor în perioada campaniilor de reduceri masive.

Descarcă Aplicația InfoCons – pentru a verifica produsele, ofertele și alertele în timp real.