Alertă: Pompierii ISU Dâmbovița au  salvat un bărbat și au  evacuat  35 de persoane într-un bloc din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Pe Bulevardul Independenței din municipiul Târgoviște, pompierii de la ISU Dâmbovița au intervenit rapid pentru a salva un bărbat de 51 de ani surprins într-un apartament aflat la etajul 5 al unui bloc de 7 etaje, în timpul unui incendiu.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și patru ambulanțe SAJ. Salvatorii au folosit autoscara pentru a ajunge la persoana blocată și au evacuat-o în siguranță. Victima, intoxicată cu fum, a fost predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița pentru acordarea de îngrijiri medicale și transport la spital.

Misiunea pompierilor nu s-a oprit aici: au evacuat alte 35 de persoane din clădire, dintre care două au necesitat transport la spital după ce au suferit atacuri de panică. În ciuda pericolului, incendiul a fost localizat și lichidat cu succes.

Acțiunea demonstrează încă o dată curajul și profesionalismul pompierilor ISU Dâmbovița, care își riscă viața pentru a salva pe ceilalți.

Roxana - Ionela Botea
