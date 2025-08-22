Alertă pentru proprietarii de Toyota, defecțiune tehnică care poate afecta siguranța rutieră

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, InfoCons, a emis o alertă referitoare la unele modele Toyota – autoturisme de pasageri – care prezintă o defecțiune tehnică la contorul combinat al vehiculului. Potrivit specialiștilor, această problemă poate afecta memoria sistemului, determinând nefuncționarea afișajului monitorului.

Consecințele sunt serioase:

Vitezometrul și avertismentele de bord nu mai sunt vizibile;

Crește semnificativ riscul producerii de accidente;

Vehiculul nu mai respectă standardele de siguranță și reglementările privind omologarea.

InfoCons recomandă tuturor proprietarilor de Toyota afectați să se prezinte de urgență la reprezentanța oficială pentru verificarea și remedierea defectului. Autoritatea subliniază că siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto trebuie să fie prioritară.

Această alertă face parte dintr-un efort mai larg de informare a consumatorilor asupra posibilelor probleme tehnice care pot afecta funcționalitatea și siguranța vehiculelor. Proprietarii de automobile sunt sfătuiți să fie atenți la orice semne de avertizare și să nu ignore mesajele de service sau rechemările oficiale ale producătorului.