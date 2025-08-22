Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Alertă pentru proprietarii de Toyota, defecțiune tehnică care poate afecta siguranța rutieră

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, InfoCons, a emis o alertă referitoare la unele modele Toyota – autoturisme de pasageri – care prezintă o defecțiune tehnică la contorul combinat al vehiculului. Potrivit specialiștilor, această problemă poate afecta memoria sistemului, determinând nefuncționarea afișajului monitorului.

Consecințele sunt serioase:

  • Vitezometrul și avertismentele de bord nu mai sunt vizibile;
  • Crește semnificativ riscul producerii de accidente;
  • Vehiculul nu mai respectă standardele de siguranță și reglementările privind omologarea.

InfoCons recomandă tuturor proprietarilor de Toyota afectați să se prezinte de urgență la reprezentanța oficială pentru verificarea și remedierea defectului. Autoritatea subliniază că siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto trebuie să fie prioritară.

Această alertă face parte dintr-un efort mai larg de informare a consumatorilor asupra posibilelor probleme tehnice care pot afecta funcționalitatea și siguranța vehiculelor. Proprietarii de automobile sunt sfătuiți să fie atenți la orice semne de avertizare și să nu ignore mesajele de service sau rechemările oficiale ale producătorului.

Articolul precedent
Râsete garantate la Cinema Independența din Târgoviște: „Splitsville” vine cu situații nebunești și replici spumoase! 
Articolul următor
Pompierii români din Grecia au fost schimbați cu un nou contingent
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor...

Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite...

News

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Social 0
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Social 0
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița