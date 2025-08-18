ALERTĂ PENTRU CONSUMATORI: Nivea, protecție solară SPF 10 (250 ml), retrasă de pe piață din cauza riscului chimic

Autoritățile de protecție a consumatorilor au emis o alertă privind produsul Nivea de protecție solară SPF 10, 250 ml, după ce analiza ingredientelor a scos la iveală prezența unei substanțe interzise în produsele cosmetice.
Substanța periculoasă detectată: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), care poate avea efecte adverse asupra sănătății.
Posibile riscuri pentru utilizatori
- Afectarea sistemului reproducător
- Risc asupra sănătății copilului nenăscut
- Sensibilizare cutanată și iritații
Autoritățile atrag atenția că produsul NU respectă Regulamentul european privind produsele cosmetice și recomandă tuturor consumatorilor să nu îl utilizeze.
Sfaturi pentru consumatori
- Citiți cu atenție lista ingredientelor înainte de achiziție;
- Evitați produsele care nu respectă standardele de siguranță;
- În cazul folosirii accidentale, opriți imediat aplicarea și consultați un specialist dacă apar reacții adverse;
- Raportați autorităților orice produs suspect pentru protecția altor consumatori.
Această alertă reamintește importanța verificării atentă a produselor cosmetice, în special a celor destinate protecției solare, pentru a preveni efecte nocive asupra sănătății.