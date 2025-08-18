Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ALERTĂ PENTRU CONSUMATORI: Nivea, protecție solară SPF 10 (250 ml), retrasă de pe piață din cauza riscului chimic

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritățile de protecție a consumatorilor au emis o alertă privind produsul Nivea de protecție solară SPF 10, 250 ml, după ce analiza ingredientelor a scos la iveală prezența unei substanțe interzise în produsele cosmetice.

Substanța periculoasă detectată: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), care poate avea efecte adverse asupra sănătății.

Posibile riscuri pentru utilizatori

  • Afectarea sistemului reproducător 
  • Risc asupra sănătății copilului nenăscut 
  • Sensibilizare cutanată și iritații 

Autoritățile atrag atenția că produsul NU respectă Regulamentul european privind produsele cosmetice și recomandă tuturor consumatorilor să nu îl utilizeze.

Sfaturi pentru consumatori

  • Citiți cu atenție lista ingredientelor înainte de achiziție;
  • Evitați produsele care nu respectă standardele de siguranță;
  • În cazul folosirii accidentale, opriți imediat aplicarea și consultați un specialist dacă apar reacții adverse;
  • Raportați autorităților orice produs suspect pentru protecția altor consumatori.

Această alertă reamintește importanța verificării atentă a produselor cosmetice, în special a celor destinate protecției solare, pentru a preveni efecte nocive asupra sănătății.

