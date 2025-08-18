ALERTĂ PENTRU CONSUMATORI: Nivea, protecție solară SPF 10 (250 ml), retrasă de pe piață din cauza riscului chimic

Autoritățile de protecție a consumatorilor au emis o alertă privind produsul Nivea de protecție solară SPF 10, 250 ml, după ce analiza ingredientelor a scos la iveală prezența unei substanțe interzise în produsele cosmetice.

Substanța periculoasă detectată: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), care poate avea efecte adverse asupra sănătății.

Posibile riscuri pentru utilizatori

Afectarea sistemului reproducător

Risc asupra sănătății copilului nenăscut

Sensibilizare cutanată și iritații

Autoritățile atrag atenția că produsul NU respectă Regulamentul european privind produsele cosmetice și recomandă tuturor consumatorilor să nu îl utilizeze.

Sfaturi pentru consumatori

Citiți cu atenție lista ingredientelor înainte de achiziție;

Evitați produsele care nu respectă standardele de siguranță;

În cazul folosirii accidentale, opriți imediat aplicarea și consultați un specialist dacă apar reacții adverse;

Raportați autorităților orice produs suspect pentru protecția altor consumatori.

Această alertă reamintește importanța verificării atentă a produselor cosmetice, în special a celor destinate protecției solare, pentru a preveni efecte nocive asupra sănătății.