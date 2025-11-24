Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ALERTĂ InfoCons – Produs cosmetic neconform: Șampon Schwarzkopf, 250 ml

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

InfoCons – Protecția Consumatorului avertizează asupra unui produs de îngrijire personală Schwarzkopf – Șampon 250 ml, identificat ca având în compoziție BMHCA, o substanță interzisă în produsele cosmetice și considerată periculoasă pentru sănătate.

 Ce riscuri prezintă BMHCA?

Afectarea sistemului reproducător

Posibile efecte nocive asupra copilului nenăscut

Reacții de sensibilizare a pielii

Produsul este declarat neconform cu legislația europeană privind siguranța cosmeticelor.

InfoCons recomandă consumatorilor să verifice cu atenție etichetele, lista de ingrediente și să evite utilizarea produselor ce conțin substanțe interzise.

Alegeți doar produse sigure pentru sănătatea dumneavoastră!

Articolul precedent
Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, mesaj la aniversarea a 155 de ani de avocatură în Dâmbovița
Articolul următor
Dâmbovița, în topul național al cursurilor gratuite ANOFM: 75 de locuri la programele din decembrie 2025
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Patru persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună...

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

Urban Titu a  obținut un punct valoros: 1-1 cu CSO Băicoi în etapa a 14-a

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Urban Titu a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată astăzi...

News

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Social 0
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Social 0
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Social 0
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

© 2023 Ziarul Dâmbovița