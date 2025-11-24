ALERTĂ InfoCons – Produs cosmetic neconform: Șampon Schwarzkopf, 250 ml

InfoCons – Protecția Consumatorului avertizează asupra unui produs de îngrijire personală Schwarzkopf – Șampon 250 ml, identificat ca având în compoziție BMHCA, o substanță interzisă în produsele cosmetice și considerată periculoasă pentru sănătate.

Ce riscuri prezintă BMHCA?

Afectarea sistemului reproducător

Posibile efecte nocive asupra copilului nenăscut

Reacții de sensibilizare a pielii

Produsul este declarat neconform cu legislația europeană privind siguranța cosmeticelor.

InfoCons recomandă consumatorilor să verifice cu atenție etichetele, lista de ingrediente și să evite utilizarea produselor ce conțin substanțe interzise.

Alegeți doar produse sigure pentru sănătatea dumneavoastră!